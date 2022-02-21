«Атака не выдавала результат»: Третьяк о выступлении российских хоккеистов на ОИ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался об игре российских хоккеистов на Олимпийских играх в Пекине.

«По всем играм, к сожалению, защита и вратарь действовали лучше нападения. Атака не выдавала результат, и мы ожидали большего: посчитайте, сколько голов мы забили», — цитирует Третьяка ТАСС.

По мнению президента Федерации хоккея России, наши спортсмены не показали тот уровень игры в атаке, который всегда присущ российскому, советскому хоккею. Специалист отметил, что в настоящий момент в НХЛ (Национальной хоккейной лиге) играют по-другому.

Подопечные Алексея Жамнова в финальном матче олимпийского хоккейного турнира уступили сборной Финляндии со счетом 2:1. Единственную шайбу за нашу сборную забросил нападающий ЦСКА Михаил Григоренко.

В этом матче сборная России установила антирекорд Олимпиады по количеству бросков по чужим воротам в стадии финальных матчей.

На пути к финалу россияне оказались сильнее сборных Швейцарии, Дании, Швеции и лишь единожды проиграли – команде Чехии на групповой стадии турнира.

Ранее Третьяк назвал причины поражения команды Олимпийского комитета России (ОКР) в финале мужского хоккейного турнира в матче против сборной Финляндии.