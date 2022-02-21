Хоккеист Шипачев заявил, что после питания на ОИ-2022 месяц будет есть только дома

Капитан национальной сборной Олимпийского комитета России (ОКР) по хоккею Вадим Шипачев высказался об условиях питания по ходу зимней Олимпиады.

По его словам, последнюю неделю у него сильно болел живот.

«Я уже жене набрал. Она сказала, что суп приготовит, котлетки. Ближайший месяц я вообще ни в один ресторан не зайду, буду только дома питаться. Супруга у меня идеально готовит.

Питание было действительно так себе. Поначалу я думал, что наши девочки из хоккейной сборной смеются, рассказывая о том, какое ужасное питание в Олимпийской деревне.

А потом увидел это собственными глазами и понял, что они не преувеличивали. Опять же этим не только мы питались, но и все участники Игр. Я хочу домой», — приводит слова Шипачева «СЭ».

Подопечные Алексея Жамнова в финальном матче олимпийского хоккейного турнира уступили сборной Финляндии со счетом 2:1. Единственную шайбу за нашу сборную забросил нападающий ЦСКА Михаил Григоренко.

В этом матче сборная России установила антирекорд Олимпиады по количеству бросков по чужим воротам в стадии финальных матчей.

На пути к финалу россияне оказались сильнее сборных Швейцарии, Дании, Швеции и лишь единожды проиграли – команде Чехии на групповой стадии турнира.

Ранее рейс с российскими олимпийцами вылетел из Пекина в Москву с задержкой.