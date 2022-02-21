Фетисов: мы выиграли только никому не нужный ЧМ в 2014-м, а финны – много

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал результаты выступления сборной России на Олимпиаде в Пекине.

«Финал предполагает такое развитие событий. Результат – показатель того, что есть в нашем хоккее. Финны шли к победе с того момента, как Юрзинов оттуда уехал. Они выиграли много чемпионатов мира за последние годы, а мы только особо никому не нужный в 2014-м. Их лучшие хоккеисты играют на ведущих позициях в наших клубах», — передает слова Фетисова «Чемпионат».

Подопечные Алексея Жамнова в финальном матче олимпийского хоккейного турнира уступили сборной Финляндии со счетом 2:1. Единственную шайбу за нашу сборную забросил нападающий ЦСКА Михаил Григоренко.

В матче за третье место сборная Словакии одолела Швецию 4:0.

Сборная России во второй раз в истории проиграла финал Олимпиады. На Играх-1998 в Нагано россияне в финале с минимальным счетом уступили Чехии (0:1).

На прошлых Играх хоккеисты национальной команды в заключительном матче обыграли Германию и впервые в своей истории стали олимпийскими чемпионами.

Ранее Алексей Терещенко перечислил трех российских хоккеистов, разочаровавших его на Олимпийских играх в Пекине.