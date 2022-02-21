Кершоу: Большунов не то что квартиру получит от Путина, ему дворец в Сочи подарят

Лыжник сборной Канады Девон Кершоу в подкасте FasterSkier высказался об успехах Александра Большунова на прошедших в Китае Олимпийских играх.

«Александр — король Олимпиады. Кажется, вообще ни один мужчина-лыжник ни разу в истории до него не собирал коллекцию из пяти медалей на одной Олимпиаде. Большунов не то что квартиру в Москве получит от Путина. Ему, наверное, когда Путин уйдет с поста президента, дворец в Сочи подарят, рядом с которым мы выступали. Выступить лучше — это почти нереально», — сказал Кершоу.

19 февраля Большунов стал победителем в марафоне на Олимпийских играх в Пекине. Второе место досталось еще одному россиянину – Ивану Якимушкину. На третьем месте расположился норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер.

На Олимпиаде 2022 года Большунов установил уникальное достижение для всего российского лыжного спорта. Он сумел завоевать пять медалей во всех пяти гонках, в которых принимал участие. На играх в Пекине 25-летний россиянин стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом и — бронзы в командном спринте.

Ранее Крис Фримен назвал Большунова мечтой американской прессы.