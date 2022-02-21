Плющев назвал пустышкой руководство российского хоккея

Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на проигрыш национальной команды в финальном матче Олимпийских игр и раскритиковал руководство российского хоккея за то, что те плохо готовят кадры.

«Надо перестраивать наш хоккей, создавать заново систему подготовки. У нас столько академий, а блистают выходцы из глубинки, где и академиями не пахнет. Это говорит о том, что руководство впустую работает. Пустышка. Мы создаем видимость, что у нас все отлично и хорошо. Ничего удивительного в сегодняшнем результате нет», — передает слова Плющева РИА «Новости».

Подопечные Алексея Жамнова в финальном матче олимпийского хоккейного турнира уступили сборной Финляндии со счетом 2:1. Единственную шайбу за нашу сборную забросил нападающий ЦСКА Михаил Григоренко.

В матче за третье место сборная Словакии одолела Швецию 4:0.

Сборная России во второй раз в истории проиграла финал Олимпиады. На Играх-1998 в Нагано россияне в финале с минимальным счетом уступили Чехии (0:1). На прошлых Играх хоккеисты национальной команды в заключительном матче обыграла Германию и впервые в своей истории стали олимпийскими чемпионами.

Ранее капитан сборной России Вадим Шипачев ответил на критику в адрес игры сборной России на Олимпийских играх в Пекине.