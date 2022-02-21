Роднина о Мишиной и Галлямове: их короткая программа – провинциальный водевиль

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина раскритиковала выступление российских фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Могу сказать — в таком случае опять всех раздражаю, — но мне не нравятся программы Галлямова с Мишиной. Может, кому-то нравится, но короткая программа пары — провинциальный водевиль. Что касается произвольной, Тамара Николаевна что-то там новое придумала, но под музыку «Время вперед» я каталась в 77-м году. Понимаю, что это беспроигрышная музыка, но хочется от ребят большего», — передает слова Родниной «Чемпионат».

На Олимпийских играх в Пекине Мишина и Галлямов стали бронзовыми призерами в парном катании. Серебро досталось еще одной российской паре – Евгения Тарасова / Владимир Морозов. Первое место заняли Вэньцзин Суй и Хань Цун из Китая.

Всего у российских фигуристов шесть наград на Играх в Пекине. Помимо наград Тарасовой / Морозова и Мишиной / Галлямова отечественные спортсмены стали обладателями золота и серебра в женском одиночном катании (Анна Щербакова и Александра Трусова соответственно). Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в танцах на льду. А также сборная России стала победителем командного турнира.

Ранее Роднина поделилась мнением о выступлении Александры Трусовой на Играх в Пекине.