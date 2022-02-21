Тарасова упрекнула хоккеистов сборной России в отсутствии желания

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на поражение хоккейной сборной России в финальном матче Олимпийских игр в Пекине.

«Сейчас мы не самые сильные в мире. Вы как сами думаете, раз мы проиграли, то слабые мы или сильные? Для победы нужно желание. Если бы оно было – не проиграли бы. Это же все-таки Олимпийские игры. Очень плохо, что проиграли. Не просто плохо, а очень плохо! Нельзя рассчитывать на такую команду», — передает слова Тарасовой «Чемпионат».

Подопечные Алексея Жамнова в финальном матче олимпийского хоккейного турнира уступили сборной Финляндии со счетом 2:1. Единственную шайбу за нашу сборную забросил нападающий ЦСКА Михаил Григоренко.

В этом матче сборная России установила антирекорд Олимпиады по количеству бросков по чужим воротам в стадии финальных матчей.

На пути к финалу россияне оказались сильнее сборных Швейцарии, Дании, Швеции и лишь единожды проиграли – команде Чехии на групповой стадии турнира.

В матче за третье место сборная Словакии одолела Швецию 4:0.

На прошлых Олимпийских играх сборная России в финале взяла вверх над Германией (4:3 ОТ).

Ранее Вадим Шипачев поделился эмоциями от хоккейного олимпийского турнира.