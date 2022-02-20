Капитан сборной России по хоккею: я кайфовал на Олимпиаде

Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев поделился эмоциями от олимпийского турнира, передает «Спорт-Экспресс».

«Есть работа, которую надо выполнять. Я кайфовал на Олимпиаде. У нас был хороший коллектив. Не все плохо было, как вы считаете. Честно, я рад, как все закончилось», — сказал Шипачев.

Напомним, Россия проиграла в финальном матче Олимпиады сборной Финляндии со счетом 2:1.

Олимпиада-2022. Финал

Финляндия — Россия — 2:1

Голы: 0:1 — Григоренко (Гусев, Нестеров) — 7.17;

1:1 — Покка ( Бьёрнинен, Охтамаа) — 23.28;

2:1 — Бьёрнинен ( Анттила, Охтамаа) — 40.31.

Сборная России во второй раз в истории проиграла финал Олимпиады. На Играх-1998 в Нагано россияне в финале с минимальным счетом уступили Чехии (0:1).

Ранее стала известна предположительная сумма, которую хоккеисты сборной Финляндии получат за победу над Россией в финале Олимпиады.