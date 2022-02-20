Фигурист Самсонов: имя Трусовой навсегда будет вписано в историю

Российский фигурист Даниил Самсонов обратился к россиянке Александре Трусовой.

«Саша Трусова, ты так долго шла к осуществлению своей мечты. И ты это сделала. Твое имя навсегда будет вписано в историю нашего спорта! Ты — рекордсменка», — написал Самсонов в Instagram.

Трусова впервые в истории сделала пять четверных прыжков в произвольной программе и удостоилась оценки 251,73 балла, что позволило ей завоевать серебро. Олимпийской чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова, набравшая 255,95 балла. Тройку лучших замкнула японская фигуристка Каори Сакамото, которая набрала 233,13 балла.

Перед награждением фигуристок Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Ранее российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своей подготовке к Олимпиаде.