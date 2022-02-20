Первый президент КХЛ об итогах ОИ: к тренерскому штабу есть вопросы

Первый президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев высказался об итогах пекинской Олимпиады, передает ТАСС.

Медведев отметил, что вопросы вызывает отсутствие в составе сборной лучших бомбардиров КХЛ, за исключением Вадима Шипачева, а также то, почему ряд сильных защитников не был призван в сборную.

«Если эти игроки не подходили под выбранный стиль игры нашей сборной, тогда в какой хоккей мы играли?» — заявил Медведев.

Медведев добавил, что это вопросы и к тренерскому штабу, и к консультантам.

Олимпиада-2022. Финал

Финляндия — Россия — 2:1

Голы: 0:1 — Григоренко (Гусев, Нестеров) — 7.17;

1:1 — Покка ( Бьёрнинен, Охтамаа) — 23.28;

2:1 — Бьёрнинен ( Анттила, Охтамаа) — 40.31.

Сборная России во второй раз в истории проиграла финал Олимпиады. На Играх-1998 в Нагано россияне в финале с минимальным счетом уступили Чехии (0:1).

Ранее сборная России по хоккею установила антирекорд Олимпиады по количеству бросков в створ в финальных матчах.