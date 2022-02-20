Олимпийские игры 2022 года официально завершены

Олимпийские игры 2022 года, которые проходили в китайском Пекине, официально завершены.

В рамках церемонии закрытия Игр олимпийские награды получили лыжники, которые завоевали награды в масс-стартах. Золото получил Александр Большунов, а Ивану Якимушкину вручили серебро.

Российские атлеты завоевали на Играх шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.

На Олимпиаде 2022 года Большунов установил уникальное достижение для всего российского лыжного спорта. Он сумел завоевать пять медалей во всех пяти гонках, в которых принимал участие. На играх в Пекине 25-летний россиянин стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом и бронзы в командном спринте.

Ранее российский лыжник Александр Большунов вынес флаг Олимпийского комитета России (ОКР) на церемонии закрытия пекинской Олимпиады.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.