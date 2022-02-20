Сборная России по хоккею установила антирекорд финалов Олимпиады

Сборная России по хоккею установила антирекорд Олимпиады по количеству бросков в створ в финальных матчах.

Россияне уступили в решающем матче национальной команде Финляндии со счетом 1:2, нанеся в створ 17 бросков.

Учитывались финалы с 1992 года, когда на Олимпийских играх был введен плей-офф.

Олимпиада-2022. Финал

Финляндия — Россия — 2:1

Голы: 0:1 — Григоренко (Гусев, Нестеров) — 7.17;

1:1 — Покка ( Бьёрнинен, Охтамаа) — 23.28;

2:1 — Бьёрнинен ( Анттила, Охтамаа) — 40.31.

Сборная России во второй раз в истории проиграла финал Олимпиады. На Играх-1994 в Нагано россияне в финале с минимальным счетом уступили Чехии (0:1).

Ранее вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов высказался о поражении в финальном матче с Финляндией (1:2) в рамках олимпийского турнира в Пекине.

«Один рикошет от какого-то щитка игрока решил исход матча, борьбу за медали. Сегодня мы сыграли недостаточно правильно с эмоциональной точки зрения», — сказал Федотов.