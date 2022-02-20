Губерниев отреагировал на жесткое высказывание хоккеиста Слепышева в адрес критиков

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на обращение нападающего сборной России по хоккею Антона Слепышева к фанатам и хейтерам национальной команды.

Напомним, хоккеист в Instagram жестко высказался в адрес критиков сборной России.

«Дорогой хоккеист Слепышев! Отличное выступление! Если бы вы еще и в хоккее умели так же лихо выступать, вам бы цены не было», – написал Губерниев в Telegram-канале.

На олимпийском хоккейном турнире в Пекине Слепышев провел шесть матчей, в которых забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу.

20 февраля национальная команда уступила Финляндии (1:2) в финале Игр-2022.

Олимпиада-2022. Финал

Финляндия — Россия — 2:1

Голы: 0:1 — Григоренко (Гусев, Нестеров) — 7.17;

1:1 — Покка ( Бьёрнинен, Охтамаа) — 23.28;

2:1 — Бьёрнинен ( Анттила, Охтамаа) — 40.31.

Ранее вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов высказался о поражении в финальном матче с Финляндией.