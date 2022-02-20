Хоккеист сборной России обратился к хейтерам после поражения в финале Олимпиады

Форвард сборной России по хоккею Антон Слепышев обратился к фанатам и хейтерам национальной команды после финала олимпийского турнира в Пекине.

«Хочу сказать настоящее спасибо тем, кто в нас по-настоящему верил. Мы сделали все, что в наших силах. Спасибо всем за серебро, мы его выиграли!

Все говноеды, хейтеры, оценщики, все, кто нас критиковал весь турнир и ждали, еще до финала нашей осечки. Большинство российских СМИ — это ваш хлеб. Жуйте, не подавитесь!» — написал спортсмен в Instagram.

Напомним, 20 февраля национальная команда уступила Финляндии (1:2) в финале олимпийского турнира в Пекине.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная России во второй раз в истории проиграла финал Олимпиады. На Играх-1994 в Нагано россияне в финале с минимальным счетом уступили Чехии (0:1).

В матче за третье место сборная Словакии оказалась сильнее Швеции 4:0.

Олимпиада-2022. Финал

Финляндия — Россия — 2:1

Голы: 0:1 — Григоренко (Гусев, Нестеров) — 7.17;

1:1 — Покка ( Бьёрнинен, Охтамаа) — 23.28;

2:1 — Бьёрнинен ( Анттила, Охтамаа) — 40.31.

Ранее вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов высказался о поражении в финальном матче с Финляндией.