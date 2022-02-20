Вратарь сборной России по хоккею назвал решивший судьбу золота ОИ-2022 фактор

Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов высказался о поражении в финальном матче с Финляндией (1:2) в рамках олимпийского турнира в Пекине.

«Неплохо чувствовал игру. Соперник здорово действовал, создавал трафик. Отскоки шли на их сторону, «мусорные» голы какие-то. Они хорошо играли перед воротами.

Один рикошет от какого-то щитка игрока решил исход матча, борьбу за медали. Сегодня мы сыграли недостаточно правильно с эмоциональной точки зрения. По статистике мы проиграли: они лучше блокировали, больше бросили. Больше сложилось в их сторону, больше повезло», – приводит слова хоккеиста РИА «Новости».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Олимпиада-2022. Финал

Финляндия — Россия — 2:1

Голы: 0:1 — Григоренко (Гусев, Нестеров) — 7.17;

1:1 — Покка ( Бьёрнинен, Охтамаа) — 23.28;

2:1 — Бьёрнинен ( Анттила, Охтамаа) — 40.31.

Сборная России во второй раз в истории проиграла финал Олимпиады. На Играх-1994 в Нагано россияне в финале с минимальным счетом уступили Чехии (0:1).

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о поражении сборной России в финале олимпийского турнира.