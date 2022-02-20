Ковальчук объяснил, почему пойдет с Жамновым куда угодно

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук поделился впечатлениями от работы с главным тренером национальной команды Алексеем Жамновым на Олимпийских играх — 2022.

«Жанов сказал, что я буду работать генменеджером на чемпионате мира? У меня контракт заканчивается. Я думаю, что мы это решим чуть позже. Но с Алексеем Юрьевичем я пойду куда угодно. Он проявил себя настоящим мужиком, лидером. То, как он держал себя с ребятами, с вами журналистами — это дорогого стоит. Таких людей стоит держаться поближе», — приводит слова Ковальчука Sport24.

Напомним, 20 февраля национальная команда уступила Финляндии (1:2) в финале олимпийского турнира в Пекине.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная России во второй раз в истории проиграла финал Олимпиады. На Играх-1994 в Нагано россияне в финале с минимальным счетом уступили Чехии (0:1).

Олимпиада-2022. Финал

Финляндия — Россия — 2:1

Голы: 0:1 — Григоренко (Гусев, Нестеров) — 7.17;

1:1 — Покка ( Бьёрнинен, Охтамаа) — 23.28;

2:1 — Бьёрнинен ( Анттила, Охтамаа) — 40.31.

Ранее глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что главный тренер национальной команды Алексей Жамнов продолжит работу со сборной.