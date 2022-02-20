Губерниев назвал главного героя и главное разочарование Олимпиады

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев подвел итоги Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

Напомним, сборная России по общему числу медалей стала второй в столице Китая. На счету отечественных спортсменов 32 награды (шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых). Россияне уступили только Норвегии с 37 медалями (16-8-13).

«По общему числу медалей Игры для России более чем успешные. 32 награды — очень здорово. Но золота явно не добрали. Более того, золото выигрывали только представители двух видов спорта (лыжных гонок и фигурного катания — «Газета.Ru»), это маловато.

Рассчитывал на девять-десять золотых наград, но это спорт. Мы видели, что где-то были рядом с пьедесталом, где-то нам не хватало совсем немножко как в том же биатлоне.

Главный герой Олимпиады — Большунов. Александр — лицо российского спорта.

Теперь нам самое главное сделать все, чтобы провести церемонию награждения в командном турнире у фигуристов, где Россия гордо стояла бы на первом месте. С моей точки зрения, это национальная задача — сделать все, чтобы Валиева и ее коллеги остались олимпийскими чемпионами.

Главное разочарование Игр — хоккеисты», — приводит слова телеведущего Sport24.

Победителями медального зачета также стала команда Норвегии. Второе место заняли спортсмены из Германии (12-10-5), третье — сборная Китая (9-4-2). Россияне расположились на девятой строчке (6-12-14).

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею потерпела поражение в финале Игр.