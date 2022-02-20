Форвард сборной Финляндии: с Россией у нас всегда большая битва

Форвард сборной Финляндии по хоккею Марко Анттила высказался о победном финале олимпийского турнира в Пекине.

Финны с минимальным счетом 2:1 переиграли сборную России.

«Мы сыграли лучший матч на Олимпиаде. Сборная России — похожая на нас команда. Они хорошо действовали в защите. После двух периодов мы говорили, что нужно больше бросать, нужно создавать трафик перед воротами.

«Мечта стала реальностью. Ради этого ты и играешь в хоккей. Матчи со сборной России — это всегда большая битва, у нас долгая история противостояния. Я реально получаю удовольствие от такого. У русских всегда отличная команда, выходить против них — это вызов. А вызовы я люблю» – цитирует финна «Чемпионат.com».

Впервые в истории сборная Финляндии выиграла Олимпийские игры. Прежде наивысшим достижением финнов было серебро на Олимпиадах 1988 года в Калгари и 2006 года в Турине.

В матче за третье место сборная Словакии оказалась сильнее Швеции 4:0.

Олимпиада-2022. Финал

Финляндия — Россия — 2:1

Голы: 0:1 — Григоренко (Гусев, Нестеров) — 7.17;

1:1 — Покка ( Бьёрнинен, Охтамаа) — 23.28;

2:1 — Бьёрнинен ( Анттила, Охтамаа) — 40.31.

Ранее вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов оценил свое выступление на Олимпийских играх.