Тарасова: сейчас в хоккее мы не лучшие в мире, как это было раньше

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о поражении хоккейной сборной России от Финляндии (1:2) в финале олимпийского турнира в Пекине.

«Все по делу. Олимпиаду выигрывает сильнейший. Искать невезение и оправдываться — удел слабых.

Нужно достойно принять это серебро и двигаться дальше. Сейчас в хоккее мы не лучшие в мире, как это было раньше», — приводит слова Тарасовой Sport24.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В матче за третье место сборная Словакии оказалась сильнее Швеции 4:0.

Олимпиада-2022. Финал

Финляндия — Россия — 2:1

Голы: 0:1 — Григоренко (Гусев, Нестеров) — 7.17;

1:1 — Покка ( Бьёрнинен, Охтамаа) — 23.28;

2:1 — Бьёрнинен ( Анттила, Охтамаа) — 40.31.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею во второй раз в истории потерпела поражение в финале Олимпиады.