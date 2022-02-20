Россия стала второй по количеству медалей на Играх с национальным рекордом

Сборная России заняла второе место по общему количеству медалей на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Также национальная команда обновила рекорд по данному показателю.

Отечественные спортсмены в столице Китая завоевали 32 награды (шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых). Ранее наивысшим достижением были 30 медалей на Играх в Сочи (11-10-9).

Победителем медального зачета стала команда Норвегии, завоевавшая 16 золотых, восемь серебряных, 13 бронзовых медалей. Второе место заняли спортсмены из Германии (12-10-5), третье — сборная Китая (9-4-2). Россияне расположились на девятой строчке (6-12-14).

По общему количеству наград первыми стали норвежцы (37), вторыми — россияне (32), третьими — немцы (27).

Пекин — 2022 Медальный зачет 1 Норвегия 37 16 8 13 2 Германия 27 12 10 5 3 Китай 15 9 4 2 4 США 25 8 10 7 5 Швеция 18 8 5 5 6 Нидерланды 17 8 5 4 7 Австрия 18 7 7 4 8 Швейцария 14 7 2 5 9 Россия 32 6 12 14 10 Франция 14 5 7 2

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею потерпела потерпела поражение в финале Игр.

На Олимпиаде-1994 в Нагано россияне в финале с минимальным счетом уступили Чехии (0:1).