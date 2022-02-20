Россия стала второй по количеству медалей на Играх с национальным рекордом

Сборная России заняла второе место по общему количеству медалей на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Также национальная команда обновила рекорд по данному показателю.
Отечественные спортсмены в столице Китая завоевали 32 награды (шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых). Ранее наивысшим достижением были 30 медалей на Играх в Сочи (11-10-9).
Победителем медального зачета стала команда Норвегии, завоевавшая 16 золотых, восемь серебряных, 13 бронзовых медалей. Второе место заняли спортсмены из Германии (12-10-5), третье — сборная Китая (9-4-2). Россияне расположились на девятой строчке (6-12-14).
По общему количеству наград первыми стали норвежцы (37), вторыми — россияне (32), третьими — немцы (27).
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею потерпела потерпела поражение в финале Игр.
На Олимпиаде-1994 в Нагано россияне в финале с минимальным счетом уступили Чехии (0:1).