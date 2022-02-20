Сборная России по хоккею во второй раз в истории потерпела поражение в финале Игр

Сборная России по хоккею уступила Финляндии со счетом 1:2 в финальном матче олимпийского турнира в Пекине.

Во второй раз в истории национальная команда потерпела поражение в финале Олимпийских игр. На Играх-1994 в Нагано россияне в финале с минимальным счетом уступили Чехии (0:1).

На пути к финалу подопечные Алексея Жамнова одержали верх над сборными Швейцарии, Дании, Швеции и лишь единожды проиграли – команде Чехии на групповой стадии турнира. В полуфинальном матче россияне в серии буллитов одолели Швецию, решающий бросок на счету 20-летнего нападающего «Авангарда» Арсения Грицюка.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В матче за третье место сборная Словакии оказалась сильнее Швеции 4:0.

Олимпиада-2022. Финал

Финляндия — Россия — 2:1

Голы: 0:1 — Григоренко (Гусев, Нестеров) — 7.17;

1:1 — Покка ( Бьёрнинен, Охтамаа) — 23.28;

2:1 — Бьёрнинен ( Анттила, Охтамаа) — 40.31.

Ранее бывший вратарь сборной России по хоккею Илья Брызгалов поделился мнением об Олимпийских играх — 2022.