Сборная России выигрывает у Финляндии после первого периода в финале ОИ

В Пекине проходит финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею, в котором встречаются национальные команды России и Финляндии. После первого периода россияне впереди – 1:0.

На 8-й минуте нападающий Михаил Григоренко забил в большинстве с передач Никиты Гусева и Никиты Нестерова. Форвард получил шайбу в районе правого пятака и броском в дальний угол над щитком вратаря открыл счет в матче.

На пути к финалу подопечные Алексея Жамнова одержали верх над сборными Швейцарии, Дании, Швеции и лишь единожды проиграли – команде Чехии на групповой стадии турнира. В полуфинальном матче россияне в серии буллитов одолели Швецию, решающий бросок на счету 20-летнего нападающего «Авангарда» Арсения Грицюка.

В матче за третье место сборная Словакии оказалась сильнее Швеции 4:0.

Сборная России является действующим олимпийским чемпионом по хоккею. В Пхенчхане в 2018 году национальная команда в финале праздновала победу над Германией (4:3 ОТ).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее тренер сборной России Сергей Федоров назвал психологию решающим фактором в финальном матче хоккейного турнира Олимпийских игр.