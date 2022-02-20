Чемпион ОИ Зимятов назвал разницу между Большуновым и Клебо

Четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов поделился мнением об участии норвежца Йоханнеса Клебо и Александра Большунова в марафоне на Олимпиаде в Пекине.

«Если говорить о снятии Клебо, я его немного знаю. Когда он стал проигрывать 30 секунд, я подумал, что он снимется. Он не умеет так проигрывать. Если бы был русский спортсмен, то он бы дошел до конца. Это не очень красиво – сходить на Олимпиаде. Клебо бросил свою страну, а Саша отдал всего себя, бился до последнего, чтобы принести золотую медаль России. Вот и вся разница между ними», — передает слова Зимятова «Спорт-Экспресс».

19 февраля Большунов стал победителем в марафоне на Олимпийских играх в Пекине. Второе место досталось еще одному россиянину – Ивану Якимушкину. На третьем месте расположился норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер.

На Олимпиаде 2022 года Большунов установил уникальное достижение для всего российского лыжного спорта. Он сумел завоевать пять медалей во всех пяти гонках, в которых принимал участие. На играх в Пекине 25-летний россиянин стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом и — бронзы в командном спринте.

Ранее Михаил Иванов отреагировал на успехи Александра Большунова на Олимпиаде в Пекине.