Российские лыжницы остались без медалей в последней гонке ОИ

Ни одна из лыжниц сборной России не смогла завоевать медали в марафоне на Олимпийских играх в Пекине.

Наталья Непряева смогла преодолеть только 1/4 дистанции. Татьяна Сорина финишировала на 6-м месте. На заключительном отрезке она пыталась побороться за бронзу, но на финише ей не хватило сил. Мария Истомина закончила гонку на 9-м месте, Анастасия Рыгалина – на 17-м.

Победительницей стала норвежская лыжница Тереза Йохауг. Она оторвалась от своей ближайшей преследовательницы на 1 минуту и 43 секунды. Серебряная медаль досталась американке Джессике Диггинс. Тройку призеров замкнула финская спортсменка Кертту Нисканен.

19 февраля Александр Большунов стал победителем в мужском марафоне на Олимпийских играх в Пекине. Второе место досталось еще одному россиянину – Ивану Якимушкину. На третьем месте расположился норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер.

Всего российскими лыжниками на Играх в Пекине было завоевано 11 медалей: четыре золотых, четыре серебреных и три бронзовые награды.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин посоветовал норвежским лыжникам больше тренироваться в сложных условиях.