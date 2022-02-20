Сборная России опустилась на девятое место в медальном зачете ОИ

Сборная России в результате победы австрийских горнолыжников в командных соревнованиях в параллельном слаломе потеряла восьмую позицию в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Теперь россияне занимают девятую строчку.
В активе отечественных спортсменов шесть золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых наград. Самый большой вклад внесли лыжники (они принесли 11 медалей, 6 наград завоевали фигуристы).
Лидером медального зачета является сборная Норвегии, спортсмены которой завоевали 15 золотых, восемь серебряных и 13 бронзовых наград. На второй строчке расположилась Германия (11 золотых, девять серебряных и пять бронзовых медалей), тройку замыкают спортсмены из Китая (девять золотых, четыре серебряных и две бронзовых медали).
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Ранее тренер сборной России по хоккею Сергей Федоров назвал решающий фактор финального матча Россия-Финляндия.