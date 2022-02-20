Сборная России опустилась на девятое место в медальном зачете ОИ

Сборная России в результате победы австрийских горнолыжников в командных соревнованиях в параллельном слаломе потеряла восьмую позицию в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Теперь россияне занимают девятую строчку.

В активе отечественных спортсменов шесть золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых наград. Самый большой вклад внесли лыжники (они принесли 11 медалей, 6 наград завоевали фигуристы).

Лидером медального зачета является сборная Норвегии, спортсмены которой завоевали 15 золотых, восемь серебряных и 13 бронзовых наград. На второй строчке расположилась Германия (11 золотых, девять серебряных и пять бронзовых медалей), тройку замыкают спортсмены из Китая (девять золотых, четыре серебряных и две бронзовых медали).

Пекин — 2022 Медальный зачет 1 Норвегия 36 15 8 13 2 Германия 27 12 10 5 3 Китай 15 9 4 2 4 США 24 8 9 7 5 Швеция 18 8 5 5 6 Нидерланды 17 8 5 4 7 Австрия 18 7 7 4 8 Швейцария 14 7 2 5 9 Россия 31 6 11 14 10 Франция 14 5 7 2

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