Чемпион ОИ о Большунове: неофициально его можно назвать хоть царем, хоть королем

Олимпийский чемпион 2002 года по лыжным гонкам Михаил Иванов отреагировал на успехи Александра Большунова на Олимпиаде в Пекине.
«Неофициально его можно назвать как угодно: хоть царем, хоть королем. Официально Большунов – трехкратный олимпийский чемпион. Давайте не будем его травмировать дополнительными званиями», — передает слова Иванова «Спорт день за днем».
Россиянин на Олимпиаде в Пекине стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом, и — бронзы в командном спринте.
Благодаря этому он стал первым российским лыжником, которому удалось завоевать пять наград на одной Олимпиаде. Всего в активе россиянина 9 олимпийских медалей с учетом Игр в Пхенчхане в 2018 году.
На Олимпийских играх в Пекине российские лыжники принесли в копилку сборной России уже 11 медалей.
20 февраля пройдет заключительная лыжная гонка турнира – женский марафон. Начало в 6.00 по московскому времени. Россию будут представлять Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.
Ранее Сергей Крянин объяснил, благодаря чему Большунову удается завоевывать медали.