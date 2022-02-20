Большунов ответил, как относится к званию «короля лыж»

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о своем отношении к тому, что его прозвали королем лыж.

«Король лыж? Я так не считаю. Недосягаемый? Сегодня – может быть, но завтра уже наступает следующий день, нужно начинать все по новой. Будем стараться, дальше тренироваться, тем более еще есть куда стремиться», — передает слова Большунова Sports.ru.

19 февраля Большунов стал победителем в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине. Второе место досталось еще одному россиянину – Ивану Якимушкину. На третьем месте расположился норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер.

На Олимпиаде 2022 года Большунов установил уникальное достижение для всего российского лыжного спорта. Он сумел завоевать пять медалей во всех пяти гонках, в которых принимал участие. На играх в Пекине 25-летний россиянин стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, масс-старте и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом, и — бронзы в командном спринте.

Всего в активе россиянина 9 олимпийских медалей с учетом Игр в Пхенчхане в 2018 году.

Ранее сообщалось о том, сколько Александр Большунов заработает за выступление на Олимпийских играх в Пекине.