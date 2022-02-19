Четырехкратный олимпийский чемпион Зимятов: я короную Большунова

Четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов заявил, что Александр Большунов заслуживает титул короля лыж.

«Все стало ясно, когда сошел Клебо. Саша в хорошей форме, он готовился конкретно к этой гонке. Звания короля лыж официально нет. Иностранцы не следят за этим. Я его как король короную! А дальше пусть народ решит.

Корона уже готова. Но это не значит, что старого короля — в могилу. Он просто больной и старый, а этот молодой и нормальный. Надеюсь, что следующего короля не будем ждать 42 года», — сказал Зимятов в интервью «Чемпионат.com».

19 февраля Большунов стал победителем в марафоне. Другой россиянин Иван Якимушкин занял второе место. Бронзу завоевал лыжник из Норвегии Симен Хегстад Крюгер.

Напомним, что дистанция марафона из-за сильного ветра была сокращена с 50 до 30 км.

На Олимпийских играх российские лыжники принесли в копилку национальной команды уже девять медалей. Александр Большунов, а также мужская и женская эстафетные команды стали обладателями золотых медалей. Наталья Непряева, Денис Спицов и все тот же Большунов добавили еще по серебру, Александр Терентьев и тандем в женском командном спринте Непряева–Ступак принесли по бронзовой награде.

Ранее сообщалось, что Симен Хегстад Крюгер назвал Александра Большунова лучшим лыжником Олимпиады.