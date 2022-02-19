Норвежский соперник Большунова назвал его лучшим лыжником Олимпиады

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер поделился мнением о россиянине Александре Большунове.

19 февраля Большунов одержал победу в масс-старте на Олимпийских играх — 2022, Крюгер завоевал бронзу.

«Большунов очень силен, он великолепно провел Олимпиаду. С ним тяжело сражаться, и сегодня он был сильнее меня. Это лучший лыжник Олимпийских игр. То, что он сделал, впечатляет. Мы должны работать еще усерднее, чтобы в будущем его побеждать», — приводит слова норвежца «Чемпионат.com».

Второе место занял еще один россиянин — Иван Якимушкин.

Напомним, что дистанция марафона из-за сильного ветра была сокращена с 50 до 30 км.

На Олимпийских играх в Пекине российские лыжники принесли в копилку национальной команды уже девять медалей. Александр Большунов, а также мужская и женская эстафетные команды стали обладателями золотых медалей. Наталья Непряева, Денис Спицов и все тот же Большунов добавили еще по серебру, Александр Терентьев и тандем в женском командном спринте Непряева–Ступак принесли по бронзовой награде.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о норвежском лыжнике Йоханнесе Клебо, который не смог финишировать в масс-старте из-за проблем со здоровьем.