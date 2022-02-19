Американские фигуристы подали апелляцию для получения медали ОИ за командный турнир

Представители американских фигуристов, завоевавших серебряные медали в командном турнире на Играх в Пекине, подали апелляцию с требованием получить свои награды до окончания Олимпиады-2022. Об этом сообщает AP.

Об апелляции американцы в официальном письме сообщили главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху. Серебряные призеры командного турнира обратятся в Спортивный арбитражный суд (CAS) за решением до церемонии закрытия, которая пройдет 20 февраля.

Напомним, что командные соревнования выиграли российские фигуристы. Из-за ситуации с обнаруженным допингом в организме Камилы Валиевой МОК принял решение отменить церемонию награждения. CAS отменил решение МОК об отстранении спортсменки и допустил ее до участия в личном турнире. Расследование будет продолжено и российскую команду могут лишить медали.

Ранее олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Тотьмянина обратилась к Камиле Валиевой.