Петухов: мне не понравился сход Клебо с дистанции, так спортсмены не поступают

Российский лыжник, бронзовый призер Олимпиады — 2010 Алексей Петухов раскритиковал норвежца Йоханнеса Клебо за сход с дистанции во время масс-старта на Играх в Пекине. Изначально гонка должна была пройти в формате 50-километрового марафона, и Клебо отказывался стартовать из-за плохой погоды. В итоге в связи с погодными условиями дистанцию сократили до 30 км, Клебо на нее вышел, но на третьем круге, отставая более чем на полторы минуты, снялся с гонки. Петухов подчеркнул, что норвежец проявил свою слабость.

«Мне не понравился сход Клебо. Так спортсмены не поступают: если ты выходишь на дистанцию, то должен бороться и дойти до финиша. Какая-то, знаете, слабость. Когда сократили дистанцию, мы думали, что это на руку Клебо, он сможет побороться. Но мы увидели слабость его характера: гонка не задалась, и он сошел. Мне такие моменты не очень приятны, они не показывают силу духа человека», — сказал Петухов «Газете.Ru».

Масс-старт выиграл россиянин Александр Большунов – он завоевал свое третье олимпийское золото и стал девятикратным призером Олимпиад. Вторым пришел к финишу Иван Якимушкин, эта олимпийская награда стала для него первой в карьере.

Ранее Петухов назвал Большунова королем лыж после победы в масс-старте.