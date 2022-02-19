Командные соревнования Олимпиады по горнолыжному спорту с участием россиян перенесены из-за погоды

Командные соревнования по горнолыжному спорту в параллельном слаломе перенесены из-за погодных условий, передает Telegram-канал Олимпийского комитета России (ОКР).

Соревнования состоятся 20 февраля.

В составе сборной России выступят Юлия Плешкова, Александр Андриенко, Екатерина Ткаченко и Иван Кузнецов.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин поделился ожиданиями от выступления российских лыжников в марафоне на Олимпийских играх в Пекине. Мужской масс-старт на 50 км свободным стилем состоится 19 февраля и начнется в 09:00 по московскому времени.