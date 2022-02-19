Американский фигурист о поведении Трусовой: это такой позор

Американский фигурист Адам Риппон раскритиковал поведение россиянки Александры Трусовой после серебра Олимпиады.

«Это такой позор. Люди смотрели, как она рыдает, не хочет идти на подиум. Она думала, что должна была стать первой. Ее поведение было таким же плохим, как и ее катание», — заявил Риппон.

Трусова впервые в истории сделала пять четверных прыжков в произвольной программе и удостоилась оценки 251,73 балла, что позволило ей завоевать серебро. Олимпийской чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова, набравшая 255,95 балла. Тройку лучших замкнула японская фигуристка Каори Сакамото, которая набрала 233,13 балла.

Выигравшая короткую программу россиянка Камила Валиева допустила два падения и стала лишь четвертой (224,09).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.