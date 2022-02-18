Валиева получит государственную награду

Российская фигуристка Камила Валиева будет представлена к государственной награде после окончания Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрия Свищева.

«Камила Валиева — уникальный человек в фигурном катании. То, что она пережила, выдержит не каждый взрослый. Сегодня с министром спорта мы проговорили, что Валиева будет представлена к государственной награде», — заявил Свищев.

Председатель комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ отметил, что правительство РФ гордится российской фигуристкой и будет всячески оберегать ее.

17 февраля Камила Валиева заняла четвертое место в одиночном женском фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

Первое место завоевала Анна Щербакова. Серебряная медаль досталась еще одной россиянке – Александре Трусовой. Тройку призеров замкнула японская фигуристка Каори Сакамото.

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг Камилы Валиевой. По его мнению, российская фигуристка сможет выбраться из сложившегося кризиса и вернется на лед с новыми победами.