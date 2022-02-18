Фигурист Ковтун о Валиевой: больно за этого талантливейшего ребенка

Российский фигурист Максим Ковтун высказался об итогах олимпийского турнира в женском катании.

«Насчет Валиевой, даже настроения нет никакого. Просто больно за этого талантливейшего ребенка. Пока спорт будет мешаться с политикой, такое и будет случаться. Спасибо людям в пиджачках», — написал Ковтун в Instagram.

17 февраля Камила Валиева заняла четвертое место в одиночном женском фигурном катании на Олимпийских играх. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

Первое место завоевала Анна Щербакова. Серебряная медаль досталась еще одной россиянке – Александре Трусовой. Тройку призеров замкнула японская фигуристка Каори Сакамото.

Напомним, что во время участия Валиевой в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что ответственность за задержку информации по допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой лежит на Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).