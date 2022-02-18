Тренер сборной Швеции выделил двух российских хоккеистов перед полуфиналом ОИ

Тренер сборной Швеции Маркус Рагнарссон поделился мнением о национальной команде России перед полуфиналом олимпийского хоккейного турнира в Пекине.

«В сборной России выделю Шипачева и Гусева. Два очень сильных форварда. Они всегда создают опасность, нельзя давать им пространства. Они очень хороши в игре «один на один».

Отмечу, что в сборной России и много хороших защитников. Мы посмотрели все матчи сборной России на Играх, команда плотно играет в защите, у нее хороший вратарь. Нам надо создавать моменты и сразу ими пользоваться», — цитирует специалиста Sport24.

Полуфинал Россия — Швеция состоится 18 февраля. Начало в 16.10 по московскому времени. Во втором полуфинале встречаются команды Словакии и Финляндии.

Сборная России является действующим олимпийским чемпионом по хоккею. В Пхенчхане в 2018 году национальная команда в финале праздновала победу над Германией (4:3 ОТ).

Ранее тренер сборной России по хоккею Сергей Федоров поделился мнением о сопернике по полуфиналу олимпийского турнира в Пекине команде Швеции.