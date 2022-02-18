Плющенко рассказал, какую сумму выиграл благодаря победе Щербаковой на ОИ

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что сделал ставку в букмекерской конторе на победу Щербаковой в личном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«А за Анечку рад вдвойне. Она точно это золото заслужила. Кроме того, теперь уже можно признаться — перед Олимпиадой я сделал ставку в букмекерской конторе. Как раз на победу Щербаковой. Коэффициент был приличный — 3,85. Таким образом, ее золотой прокат принес мне солидную сумму — несколько миллионов рублей», — цитирует Плющенко «Спорт-Экспресс».

Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Она чисто выступила в короткой программе, но по ее результатам расположилась лишь на втором месте, уступив только Камиле Валиевой. После ошибок 15-летней спортсменки в произвольной программе, Щербаковой удалось забраться на первую ступень пьедестала.

Серебряная медаль досталась еще одной россиянке – Александре Трусовой. Тройку призеров замкнула японская фигуристка Каори Сакамото. Валиева стала четвертой.

Щербакова является также действующей чемпионкой мира.

Ранее Анастасия Волочкова объяснила неудачное выступление Валиевой в произвольной программе.