Гербольдт: Валиеву морально сломали, она еще ребенок

Фигуристка Катарина Гербольдт выступила в защиту Камилы Валиевой, которая осталась без олимпийских медалей в соревнованиях одиночниц в Пекине. Гербольдт заметила, что допинговый скандал тяжело сказался на психологическом состоянии Валиевой, и это привело к столь обидному результату.

«Очень обидно за Камилу. Но, собственно, за что все боролись, то у них и получилось. Они ее, конечно, морально сломали. Не будем забывать, что она еще ребенок, и выдержать это все крайне сложно. Не каждая взрослая женщина справилась бы с этим. К сожалению, у Камилы не хватило сил. Но она еще молодая, у нее будет возможность», — сказала Гербольдт «Газете.Ru».

Валиева заняла итоговое четвертое место с общим результатом 224,09 балла. Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, набравшая за два вида программы 255,95 балла. Серебро завоевала Александра Трусова с итоговой суммой 251,73 балла.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвела итоги олимпийских соревнований одиночниц.