Тарасова: Валиеву били-били — и убили

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвела итоги олимпийских соревнований одиночниц. Она высоко оценила выступление Александры Трусовой, а также констатировала, что Камилу Валиеву сломали психологически.

«Мы выиграли Олимпийские игры. Саша Трусова показала фигурное катание будущего. А Камилу били-били, били-били – и убили!» — сказала Тарасова «Газете.Ru».

Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, набравшая по сумме двух программ 255,95 балла. Серебро завоевала Александра Трусова с результатом 251,73 балла. Камила Валиева, оказавшаяся лучшей после короткой программы, в итоге осталась без медали – у нее четвертое место и 224,09 балла.

Таким образом, на Олимпиаде состоится церемония награждения одиночниц. Ранее МОК заявил, что ее не будет, если Валиева окажется в тройке призеров. Такую меру МОК был готов применить из-за сомнительного теста на допинг, сданного Камилой в декабре во время чемпионата России. РУСАДА и Спортивный арбитражный суд сняли с нее обязательное в такой ситуации временное отстранение, и она смогла выступить в короткой и произвольной программе. Однако уже после Олимпиады дело россиянки будет разбираться по существу. Отметим при этом, что о сомнительной допинг-пробе Камилы стало известно уже после того, как она завоевала олимпийское золото в командном первенстве.

Ранее Тарасова громко высказалась о выступлении Трусовой в произвольной программе.