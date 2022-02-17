Тарасова: прокат Трусовой – новая эра в фигурном катании

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова громко высказалась о выступлении российской фигуристки Александры Трусовой в произвольной программе на Олимпийских играх — 2022.

«Прокат Трусовой? Это новая эра в фигурном катании!» — цитирует Тарасову «СЭ».

Александра Трусова впервые в истории сделала пять четверных прыжков в произвольной программе и удостоилась оценки 251,73 балла, что позволило ей завоевать серебро. Олимпийской чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова, набравшая 255,95 балла. Тройку лучших замкнула японская фигуристка Каори Сакамото, которая набрала 233,13 балла.

Выигравшая короткую программу россиянка Камила Валиева допустила два падения и стала лишь четвертой (224,09).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее американская фигуристка Карен Чен прокомментировала ситуацию вокруг допинг-скандала у Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.