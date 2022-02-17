Немецкая фигуристка рассказала о положительном эффекте скандала с Валиевой

Немецкая фигуристка Николь Шотт рассказала о своих эмоциях после скандала вокруг россиянки Камилы Валиевой.

«Скандал немного отвлекает от спорта, но есть и другая сторона медали — про наш вид спорта говорят. Хорошо, что говорят», — приводит слова спортсменки «СЭ».

Шотт посочувствовала фигуристкам, которые не получат свои медали на церемонии награждения.

Церемония награждения по итогам женского одиночного выступления в фигурном катании была отменена из-за незавершенного расследования вокруг допинга Валиевой.

Напомним, что в допинг-пробе 15-летней россиянки, взятой в декабре 2021 года был обнаружен триметазидин. Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск фигуристки к личным соревнованиям на Олимпиаде.

После этого МОК заявил, что при попадании Валиевой в призеры личного турнира, награждение фигуристок будет перенесено, пока не будет завершено разбирательство в отношении россиянки.

Валиева лидирует после короткой программы на ОИ. На второй строчке еще одна россиянка — Анна Щербакова. Тройку замыкает японская спортсменка Каори Сакамото.

Ранее стало известно, что на трибунах олимпийской арены в Пекине появились российские флаги перед выступлением фигуристок на ОИ — 2022.