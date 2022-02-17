Журова рассказала, что делает Валиеву фаворитом произвольной программы

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова высказалась о предстоящем выступлении российских фигуристок в произвольной программе на Олимпийских играх — 2022.

Напомним, Камила Валиева лидирует после короткой программы на ОИ. На второй строчке еще одна россиянка — Анна Щербакова. Тройку замыкает японская спортсменка Каори Сакамото. Александра Трусова — четвертая.

Журова пожелала спортсменкам настроиться на произвольную программу, быть полностью сосредоточенными и чисто откатать. По ее мнению, в случае чистых прокатов судьи не смогут ничего предъявить и будет бесспорный российский пьедестал.

Также депутат Госдумы назвала главного фаворита произвольной программы.

«Безусловно, при чистом катании всех наших фигуристок, Валиева — главный фаворит. Она делает это просто феноменально, восхищает сложность и красота ее программ. У Камилы совершенно потрясающий артистизм и мастерство. Настоящая балерина на льду. В любом случае, мы будем рады победе любой нашей фигуристки», — приводит слова Журовой Sport24.

С произвольной программой девушки выступят 17 февраля.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) будет считать предварительным мировой рекорд у фигуристок на Играх-2022, если его установит Камила Валиева.