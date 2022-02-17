МОК находится в плотном контакте с ОКР по делу Валиевой

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс ответил на вопрос о рассмотрении дела российской фигуристки Камилы Валиевой, передает «Чемпионат.com».

«Мы находимся в плотном контакте с ОКР на всех возможных уровнях», — заявил Адамс.

Также он отметил, что не знает, почему глава организации Томас Бах не посетит 17 февраля соревнования по фигурному катанию.

Напомним, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск Камилы Валиевой к соревнованиям на Олимпиаде в Пекине. На этих играх 15-летняя фигуристка уже стала олимпийской чемпионкой в командном турнире. Однако МОК заявил, что не будет проводить церемонию награждения фигуристов по итогам этого вида соревнований, пока дело юной российской спортсменки не будет завершено.

Ранее директор по связям с общественностью Национального олимпийского (НОК) комитета США Кейт Хартман оценила решение Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить награждение командного турнира фигуристов.