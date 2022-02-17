Американский журналист восхитился выступлением Валиевой на Олимпиаде

Американский журналист Стив Фаттерман оценил выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на пекинской Олимпиаде, передает РИА «Новости».

«Я не видел Валиеву наяву до Игр. Мне говорили, что смотреть на нее вживую. И даже сейчас, при неудаче в самом начале программы, она была великолепной», — сказал Фаттерман.

Валиева лидирует после короткой программы на Олимпиаде в Пекине. Она с помаркой при приземлении исполнила тройной аксель, но это не помешало ей стать лучшей. На второй строчке еще одна россиянка — Анна Щербакова. Тройку замыкает японская спортсменка Каори Сакамото.

С произвольной программой девушки выступят 17 февраля.

Всего в фигурном катании будет разыграно пять комплектов наград. Сборная России уже завоевала золото в командном турнире, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в танцах на льду.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился мнением об итогах короткой программы на Олимпийских играх в Пекине.