Сборная Канады по хоккею впервые за 16 лет покидает Олимпиаду без медалей

Сборная Канады по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в четвертьфинале Олимпийских игр — 2022 в Пекине (0:2).

Таким образом, канадские хоккеисты впервые за 16 лет покинули Игры, не завоевав медалей. В 2006 году команда Канады вылетела в четвертьфинале Олимпиады в Турине от сборной России (0:2).

На Олимпиадах 2010 и 2014 годов сборная Канады завоевала золотые медали. На Играх-2018 канадцы удостоились бронзовых наград.

Сборная России является действующим олимпийским чемпионом по хоккею. В Пхенчхане в 2018 году россияне в финале праздновали победу над Германией (4:3 ОТ).

Ранее стало известно время начала полуфинальных матчей хоккейного олимпийского турнира в Пекине.

Напомним, что на стадии 1/2 финала Швеция сыграет с Россией, а Словакия проведет встречу с Финляндией.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.