Кондратюк ответил, как собирается поддерживать Валиеву

Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал о поддержке Камилы Валиевой со своей стороны. Его слова передает «Чемпионат».

«Не знаю, насколько сильно я помогал Валиевой, но я старался делать все, что было в моих силах. Как она себя чувствует — это уже не важно. Если бы у меня была возможность, остался бы до конца ОИ. К сожалению, сейчас такая ситуация, что всех отправляют после соревнований. Как буду поддерживать Камилу? Это личное. После этой ситуации фигуристки не общаются с журналистами? Мне кажется, это право любого спортсмена», — сказал Кондратюк.

Напомним, что допинг-проба, взятая у российской фигуристки Камилы Валиевой в декабре прошлого года, показала наличие в ее организме вещества триметазидина.

На Валиеву было наложено временное отстранение, она оспорила его и ограничения были сняты. Позже CAS отклонил апелляцию международных спортивных организаций и допустил россиянку к участию в личном первенстве на Олимпиаде в Пекине. Однако Международный спортивный комитет (МОК) принял решение отложить награждение, если Валиева попадает в призеры. По той же причине не состоялось награждение медалистов в командном турнире.

Ранее сообщалось, что дедушка Камилы Валиевой во время заседания Спортивного арбитражного суда (CAS) рассказал, что принимал триметазидин.