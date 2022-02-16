Вице-президент ФЛГР: мы уже заелись с золотыми медалями от лыжников

Вице-президент Федерации лыжных гонок (ФЛГР) России Сергей Крянин оценил выступление российских лыжников и лыжниц в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине.

«Девушки и парни приложили все усилия. Завоевать медаль на Олимпийских играх — это почетно. Да, мы хотели бороться за первое место, но вы же видели — борьба была. Может, чуть-чуть не повезло. Мы уже немножко заелись с золотыми медалями от лыжников. Сегодня хоть и бронза, но задачу выполнили на 99,9 процентов», — передает слова Крянина «Чемпионат».

Сегодня Юлия Ступак и Наталья Непряева стали третьими в командном спринте, пропустив вперед себя девушек из Германии и Швеции. Начинания российских спортсменок поддержали и лыжники сборной России — Александр Терентьев и Александр Большунов. Они также завоевали бронзовые награды.

На Олимпийских играх в Пекине российские лыжники принесли в копилку сборной России уже девять медалей: три золотых, три серебряных и три бронзовых награды.

На играх в Пекине в лыжных гонках осталось провести только два забега: женский и мужской масс-старт. Олимпиада завершится 20 февраля.

Ранее Алексей Петухов заявил, что россиянки Ступак и Непряева сделали свой максимум в командном спринте на Играх в Пекине.