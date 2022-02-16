Петухов: Ступак и Непряева сделали свой максимум в командном спринте

Бронзовый призер Олимпиады — 2010 по лыжным гонкам Алексей Петухов высказался об итогах женского командного спринта на Олимпийских играх в Пекине. Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзу — по словам Петухова, они сделали все, что было в их силах.

«Поздравляю девочек с бронзовой медалью. Оба наших состава — что мужской, что женский, — были готовы бороться за золото. Но было видно, что соперники находятся в лучших спринтерских кондициях. Девочки сделали максимум на сегодняшний день, поздравляю их. Немки находятся в очень хорошей форме, а для россиянок любая медаль Олимпийских игр — это достижение», — сказал Петухов «Газете.Ru».

Для Непряевой эта медаль стала уже четвертой олимпийской наградой и третьей — в Пекине. Ранее на играх — 2022 она взяла серебро в скиатлоне и золото в эстафете. Ступак также стала четырехкратным призером Олимпиад: в ее активе, помимо сегодняшней медали, две бронзы Пхенчхана-2018, и пекинское золото за эстафету.

Также сегодня Александр Терентьев и Александр Большунов стали третьими в мужском командном спринте. В общей сложности российские лыжники принесли в копилку сборной на Играх в Пекине девять медалей.