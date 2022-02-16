Терещенко объяснил слабое выступление Шипачева на ОИ

Трехкратный чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко прокомментировал игру лидера национальной хоккейной команды Вадима Шипачева на Олимпиаде в Пекине.

«Уровень игры другой, иные скорости. На Олимпиаде гораздо более высокий темп. В КХЛ Шипачев пешком обыгрывает соперников — здесь такое невозможно. Правда, пока ничего не получается. Но у Вадима еще будет шанс заставить замолчать всех критиков, в том числе меня», — передает слова Терещенко RT.

Также он отметил, что на месте наставника сборной России Алексея Жамнова не включил бы Шипачева, а также Гусева в состав национальной команды на Игры в Пекине.

Шипачев принял участие в трех играх сборной России и отметился лишь одним результативным действием – ассистом в матче против Чехии. Лидером команды по заброшенным шайбам на Олимпиаде в Пекине является нападающий «Авангарда» Кирилл Семенов.

Сборная России заняла первое место в своей группе на олимпийском турнире, потерпев лишь одно поражение от Чехии (5:6 ОТ). В четвертьфинальном матче россияне сыграют со сборной Дании.

«Газета.Ru» уже ведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее сам Вадим Шипачев признался в том, что плохо играет на Олимпийских играх в Пекине.