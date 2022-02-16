Спицов назвал причину победы российских лыжников в эстафете

Лыжник сборной России Денис Спицов считает, что именно отрыв, который создал на первом этапе эстафетной гонки Алексей Червоткин, помог россиянам победить в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

«Если честно, я не думал, что у Лехи Червоткина получится «привезти» отрыв. Многие говорят, что именно он и сделал эту эстафету, и это правда. Он задал такой темп, дал такое преимущество, которое позволяло дальше комфортно работать, вкатываться в свой этап. Серега Устюгов никаких шансов не дал приблизиться», — передает слова Спицова «Чемпионат».

13 февраля российские лыжники стали олимпийскими чемпионами в эстафете. В составе сборной России выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Второе место заняла норвежская команда. Они уступили россиянам более минуты. Тройку замкнули французские лыжники.

На Олимпийских играх в Пекине российские лыжники принесли в копилку сборной России уже семь медалей. Всего у в копилке нашей страны уже 20 наград (четыре золотых, семь серебряных и девять бронзовых медалей).

Сегодня на Играх в Пекине пройдет командный спринт классическим стилем у мужчин и женщин. Россию будут представлять пары Наталья Непряева-Юлия Ступак и Александр Большунов-Александр Терентьев.

Ранее финский журналист Марко Лемпинен рассказал о роли Елены Вяльбе в успехах российских лыжников.